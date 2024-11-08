Üye Girişi
Haberler

Kurtulmuş ve Fontana'dan Türkiye-İtalya İlişkileri İçin Önemli Temas

Kurtulmuş ve Fontana'dan Türkiye-İtalya İlişkileri İçin Önemli Temas
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya gelerek, Türkiye-İtalya ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve barış perspektifini desteklemek için karşılıklı işbirliğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Brezilya Temsilciler Meclisi'ndeki görüşmede, Türkiye ve İtalya hükümetleri arasındaki olumlu ilişkilerin parlamentolar tarafından da desteklenmesini, parlamenter diplomasinin bütün imkanları kullanılarak Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye ile İtalya arasında özellikle ekonomik ilişkiler bakımından önemli bir potansiyelin bulunduğunu, bunun daha ileriye götürülmesi için gayretli çalışmalara ihtiyaç olduğunu dile getiren Kurtulmuş, 21 milyar dolarlık ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının karşılıklı olarak iki ülkenin liderleri tarafından da teyit edildiğini belirtti.

Türkiye ve İtalya'nın çok yönlü krizlerin etkisi altında kalan bir bölgede bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu bölgede krizlerin sona erdirilmesi için barış perspektifine ihtiyaç olduğunu ve bölgede barışın tesis edilebilmesi için çatışmaların kaynağının iyi tespit edilerek bu süreçlerin barışla sonlandırılmasına destek olunması gerektiğini ifade etti.

Bir yılı aşkın bir süredir İsrail hükümetinin, Filistin topraklarında başlattığı ve ardından Lübnan'a sirayet ettirdiği katliam boyutlarının çok üstüne çıkan bir soykırımın devam ettiğini belirten Kurtulmuş, Birleşmiş Milletlerin İsrail'in bu saldırganlığını durduramadığı için savaşın bütün bölgeye yayılma potansiyeli taşıdığına da işaret etti.

Lübnan'da, İtalyan askerlerin de görev yaptığı UNIFIL'e saldıracak kadar gözü dönmüş olan bir İsrail hükümetinin bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, bir an evvel bu saldırganlığın durdurulmasının dünya barışının geleceği için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Numan Kurtulmuş, bu çatışmalardan etkilenen bir ülke olarak İtalya'nın da İsrail hükümetinin saldırganlığının durdurulması, barışın temin edilmesi konusunda inisiyatif almasının faydalı olacağı kanaatinde olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fontana'yı Türkiye'ye davet etti.

Görüşmede, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sibel Suiçmez ve Türkiye'nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi

Narin Güran cinayetinde ilk duruşma bitti

 FED, faizde indirime gitti

FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat 'konser' kavgası

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Ebru Gündeş" kavgası
Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti

Doktor, muayeneye gelen genç kadını dakikalarca taciz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 8 Kasım 2024! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe! Kopenhag Başakşehir maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! KOPENHAG BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Icardi sakatlandı mı (Galatasaray -Tottenham)? Galatasaray Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Tottenham geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.