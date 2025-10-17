Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretine eşlik eden milletvekillerinden "Terörsüz Türkiye" mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretine eşlik eden milletvekilleri, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıyla sonuçlanmasından umutlu olduklarını ifade ederek, bölgede barış ve esenliğin kalıcı hale gelmesini istediklerini belirtti.

Kurtulmuş'a kentteki temaslarında eşlik eden "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üyelerinden HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, AA muhabirine, "Terörsüz Türkiye" sürecinin devam ettiğini aktararak, bu süreçte belli bir merhalenin aşıldığını söyledi.

"Bu sefer başaracağız, başarmak zorundayız"

"İnşallah Sayın Meclis Başkanı'mızın konuşmasında da ifade ettiği gibi bu sefer başaracağız, başarmak zorundayız. İkinci bir ihtimali aklımıza bile getirmemeliyiz. Başarılı olmakta ısrarcı olmalıyız." diyen Yapıcıoğlu, hiçbir şeyin kendiliğinden olmayacağını, başarının olması için emek ve çaba gerektiğini belirtti.

Yapıcıoğlu, "Geçmişin acıları üzerine geleceği inşa edemeyiz fakat geçmişte yaşanan acıların sebebini de iyi irdelemek, iyi tespit etmek, iyi tahlil etmek ve hastalığın ne olduğunu iyi teşhis etmek lazım ki tedaviyi doğru uygulayabilelim. Sadece Diyarbakır değil, memleketin her tarafındaki iklim iyi ama belki o iklimi bulandırmak için çaba içerisinde olanlar var. Kim ki kendi şahsı ya da partisinin çıkarını, memleketin, milletin çıkarının üzerinde görüp başarmamız gereken bu süreci zora sokarsa, o bütün millete düşmanlık etmiş, ihanet etmiş olur. Herkesin çok dikkat etmesi lazım. Gerçekten bu kaldırılamayacak bir vebaldir ve millet eninde sonunda bunun hesabını çok ciddi şekilde sorar." diye konuştu.

"Herkes ülkedeki iklimden son derece memnun"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya da TBMM Başkanı Kurtulmuş'un verdiği kardeşlik mesajlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güzel bir sonbahar gününde olduklarını dile getiren Kaya, "İnşallah bu baharın ülkemizde kalıcı hale gelmesi için hep beraber mücadele etmeye devam etmiş olacağız. Özellikle Sayın Meclis Başkanı'mıza hem de milletvekillerimize dönük çok sıcak bir karşılama vardı. Herkes ülkedeki iklimden son derece memnun. Bu iklimi inşallah bu topraklarda kalıcı hale getirmek konusunda kararlılığımız daha da artmış oldu." dedi.

"Herkes umutlu, herkes istekli"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise bu programın rutin bir ziyaretin dışında farklı bir anlama kavuştuğunu ifade etti.

"Son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle hem komisyon çalışmaları hem sürecin geldiği nokta bu ziyareti sembolik olarak da anlamlı bir yere getirdi." diyen Ekmen, şunları söyledi:

"Meclis Başkanı'mız Sayın Kurtulmuş da konuşmasında bu kez bu illetten kurtulacağımıza, kardeşlik, demokrasi ve adalet zemininde yeni bir sistem inşasına ihtiyaç olduğuna, Selahaddin ve Alparslan'ın çocuklarının Orta Doğu'daki bütün halkları da kuşatacak bir perspektifle bu işi yapacağına inandıklarını ifade ettiler. Ümit ediyoruz sürece dinamizm katacak bir seyahat olsun. Herkes umutlu, herkes istekli. İnşallah hiç kimse halkın bu umut, huzur, mutluluk, refah ve hukuk arayışını kıracak bir yanlış yapmaz."

" Türkiye'yi yeni bir ufka yöneltmek istiyoruz"

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da sürecin pozitif ilerlediğini, Diyarbakır ziyareti ile süreci yeni bir safhaya taşımak istediklerini söyledi.

Türkiye'de artık yeni bir iklimin oluştuğunu ve komisyonunun bunun güzel bir modellemesi olduğunu düşündüğünü dile getiren Babacan, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerimiz samimiyetle bu sürece destek oluyorlar ve bundan sonra da artık bu işi nihayetlendirme noktasında net bir irademiz, kararlılığımız var. En başta hükümetimizle, Cumhurbaşkanı'mız ve bütün siyasi partilerimizle, Meclisimizde ve tabii ki vatandaşımızın, toplumumuzun, milletimizin rızasıyla bu işi nihayetlendirip hem Türkiye'nin hem bölgenin üzerindeki bu büyük yükü artık kaldırmak ve Türkiye'yi yeni bir ufka yöneltmek istiyoruz. Baktığımız tek açı bu ve bu konuda da iç siyasi çekişmelerin ya da iç siyasi gündemlerin bu işi zehirlemesine fırsat vermeden maksimum yapıcılıkla yaklaşıyoruz meseleye. Diyarbakır'da bulunuşumuz da bunun bir tezahürü, bir yansıması."

Babacan, Diyarbakır'ın çok pozitif, uzun zamandan beri de heyecanlı ve çok umutlu olduğunu ifade ederek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşması sırasındaki o coşkulu atmosferin, konuşmasının sürekli alkışlarla kesilmesinin, sürece duyulan heyecanı ve umudu gösterdiğini belirtti.

Bu umudun güvene ve inanca evrilmeye başladığını gördüklerini aktaran Babacan, "Diyarbakır bizi bu yönüyle, bizleri karşılamasıyla ve atmosferiyle çok olumlu etkiliyor." dedi.

"İnançla ve kararlılıkla sonuca ulaşacağız"

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de bu ziyaretle toplumda "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili büyük bir ümit olduğunu gördüklerini belirtti.

Bu sürecin başarıyla sonuçlanacağına dair büyük bir ümidin olduğunu anlatan Çelik, "Bir kardeşlik ortamı oluştu. Bu bakımdan son derece mutluyuz. Bizim birlikteliğimiz, kardeşlik hukukunu geliştirmemiz çok önemli. Bunu bölgesel, küresel ve dünya güvenliği açısından da son derece önemli görüyorum, başaracağız. İnançla ve kararlılıkla sonuca ulaşacağız. Hiçbir şekilde endişeye gerek yok. Cumhurbaşkanı'nın iradesi tamam. Parti genel başkanlarının iradesi var. Toplumun iradesi hakim. Cumhurbaşkanı'mız sık sık 'Türkler, Kürtler, Araplar bunlar bölgesel olarak akraba topluluklardır.' diyor. Akrabaların birbirini sevmesi, yeniden kucaklaşması ve dünya içinde bir model olmasının zamanının geldiğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin huzur ve güveni, komşu ülkeler için de barışın bir ön ayağı olacak." diyen Çelik, Türkiye'de kardeşlik hukukunun sağlanması ile çevre ülkelerde de kardeşlik hukukunun gelişeceğine inandıklarını kaydetti.