Kurtulmuş: "Türkiye'yi çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak için her türlü birikimimiz mevcuttur"
AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Burdur Kültür Merkezi açılış töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Burdur Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
Burdur Kültür Merkezi açılış töreni
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Burdur Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
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AA / Yalçın Çelen - Güncel