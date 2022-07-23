Kurtulmuş: "Türkiye'yi çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak için her türlü birikimimiz mevcuttur" Burdur Kültür Merkezi açılış töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Burdur Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Burdur Kültür Merkezi açılış töreni Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Burdur Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (1) AA / Yalçın Çelen - Güncel Numan Kurtulmuş AK Parti Burdur Güncel Haberler

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