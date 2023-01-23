Kurtulmuş: Türkiye terör örgütleriyle irtibatlı ülkelerin NATO'ya girmesine izin vermeyecek

ESNAFLAR Dijitalleşiyor Projesi kapanış toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "İsveç'te ortaya konulanlar fevkalade hazindir. Kuran-ı Kerim'in yakılması, bu yangın bütün Avrupa'yı tutar, bu yangın bütün dünyayı sarar. Türkiye hiçbir şekilde terör örgütleriyle irtibatlı olan bu ülkelerin NATO'ya girmesine izin vermeyecek" dedi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası tarafından hayata geçirilen Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi'nde sona gelindi. Yüz yüze ve dijital medyada verilen e-ticaret sitelerinde satış, sosyal medyada ürün reklamı oluşturma, ürün kataloğu hazırlama, ürün fotoğrafçılığı gibi ücretsiz eğitimlerden yararlananlar, bugün Bakırköy'deki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen kapanış toplantısında sertifikalarını aldı. Kapanış toplantısına, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Faik Yılmaz, İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası başkanı Gülay Şele de katıldı.

"TÜRKİYE FRENE BASMAK YERİNE GAZA BASMAYI TERCİH ETTİ"

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ HAZMEDEMİYORLAR"

"İSVEÇ'TE ORTAYA KONULANLAR FEVKALADE HAZİNDİR"

"TÜRKİYE MİLYONLARCA MAZLUM MİLLETLERİN SÖZCÜSÜ, ÖNCÜSÜ KONUMUNDA"

"TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İRTİBATLI ÜLKELERİN NATO'YA GİRMESİN İZİN VERMEYECEK"

Kurtulmuş, "Bir taraftan NATO'ya girmek için Türkiye'nin kapısını çalacaksınız, bir taraftan Türkiye'yle üçlü mutabakatla evet biz bundan sonra teröre mani olacağız diye Türkiye'ye teminat vereceksiniz. Ondan sonra bu terör örgütlerine her türlü alanı açacağınız gibi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na her türlü hakareti de bir şekilde kolaylaştıracak zemini oluşturacaksınız. Sonra da NATO'ya girme hayaliniz devam edecek. Kusura bakmayın, Türkiye sözünün eri olan bir ülkedir. Türkiye boş laf söylemez, blöf yapmaz. Söylediğimiz sözler asla siyaseten zemin kazanmak için yapılan sözler değil. Türkiye hiçbir şekilde terör örgütleriyle irtibatlı olan bu ülkelerin NATO'ya girmesine izin vermeyecek. Müsaade etmeyecek, bunun önünü açmayacaktır" dedi.