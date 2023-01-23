Kurtulmuş: Türkiye terör örgütleriyle irtibatlı ülkelerin NATO'ya girmesine izin vermeyecek
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ESNAFLAR Dijitalleşiyor Projesi kapanış toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "İsveç'te ortaya konulanlar fevkalade hazindir.
ESNAFLAR Dijitalleşiyor Projesi kapanış toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "İsveç'te ortaya konulanlar fevkalade hazindir. Kuran-ı Kerim'in yakılması, bu yangın bütün Avrupa'yı tutar, bu yangın bütün dünyayı sarar. Türkiye hiçbir şekilde terör örgütleriyle irtibatlı olan bu ülkelerin NATO'ya girmesine izin vermeyecek" dedi.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası tarafından hayata geçirilen Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi'nde sona gelindi. Yüz yüze ve dijital medyada verilen e-ticaret sitelerinde satış, sosyal medyada ürün reklamı oluşturma, ürün kataloğu hazırlama, ürün fotoğrafçılığı gibi ücretsiz eğitimlerden yararlananlar, bugün Bakırköy'deki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen kapanış toplantısında sertifikalarını aldı. Kapanış toplantısına, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Faik Yılmaz, İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası başkanı Gülay Şele de katıldı.Burada konuşan Numan Kurtulmuş, Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisinin Lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stokholm'de Kuran-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.
"TÜRKİYE FRENE BASMAK YERİNE GAZA BASMAYI TERCİH ETTİ"Çin ekonomisinin 2020 yılında yaşadığı ekonomik gerilemeden örnek veren Numan Kurtulmuş, "Ülkelerin çoğu frene basarak kendilerini garanti almak, böylece kendi ekonomilerini bu küresel gelişmelerden kurtarabilmek için politikalar uyguladılar. Bu politikalar, bir taraftan ekonomik durgunluğun bir taraftan şimdiye kadar hiç bilmedikleri yüksek enflasyonun ortaya çıkması sonucunu da önleyemedi. Aynı şekilde geniş ücretli kesimlerin gelirlerindeki gerilemeyse, bugün gelişmiş ekonomilerin tamamının ortak problemlerinden birisidir. Bu süre içerisinde Türkiye diğer ülkeler gibi frene basmak yerine gaza basmayı tercih etti. Daha fazla üreten, daha fazla istihdam oluşturan, daha fazla ihracat yapan daha fazla alanlarda katma değer üreterek dünyada rekabet edebilen ve böylece cari açığını dengede tutarak gelişmeyi sürdürebilen bir ülke oldu" dedi. Numan Kurtulmuş, konuşmasında esnafa da verilen destekleri vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar kurulu toplantısından sonra esnafların beklentilerini dile getirecek açıklamalarda bulunacağını söyledi.
"GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ HAZMEDEMİYORLAR"Zihniyet devriminin yaşandığını, Türkiye'nin geçmişten bugüne hep engellendiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Vesayetçiler, elin oğlunun içerideki yerli maşaları, Türkiye'nin büyük gelişmesine müsaade etmediler. Birileri hala Türkiye'nin İHA'larda SİHA'larda bir dünya markası olmasından rahatsızlık duyuyor. Türkiye'nin her alanda gelişmesinden birileri rahatsızlık duyuyor. Onlar istedikleri gibi rahatsız olsunlar, bu millet ortak bir milli hedef etrafında yürümesini sürdürecek. Türkiye'nin güçlenmesinden birileri rahatsızlık duymuyor değil. Türkiye'yi uluslararası alanda zora sokmak için her türlü işi yapanların temel hedefi Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlenecek olan Türkiye'ye müsaade etmemektir, çelme takmaktır. Güçlü Türkiye'yi hazmedemiyorlar. Bunların istedikleri Türkiye, hoşuna giden Türkiye Avrupa Birliği'nin terbiye salonunda tek ayak üstünde bekletilen Türkiye. George, Hans, Türkiye'nin insansız hava aracından, milli savunma sanayiindeki başarılarından rahatsızlık duysun da bizim alilerin, velilerin, niye bunlardan rahatsızlık duyduklarını anlamak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
"İSVEÇ'TE ORTAYA KONULANLAR FEVKALADE HAZİNDİR"Kurtulmuş, "İsveç'te ortaya konulanlar fevkalade hazindir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir dinin kutsalına hakaret etmek, demokratik ifade özgürlüğü kapsamında değildir ve olmamalıdır. Kuran-ı Kerim'in yakılması, bu yangın bütün Avrupa'yı tutar, bu yangın bütün dünyayı sarar. Onun için akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyoruz. Bizim için her dinin kutsalı o dinin mensupları tarafından benimsenmiş olan kurallardır. Bunlara kimsenin hakaret etmesi, terbiyesizce saldırması kabul edilemez. Ancak bu sadece sıradan, faşist, maalesef müptezel bir siyasetçi müsveddesinin yapmış olduğu bir eylem olarak görülemez" dedi.
"TÜRKİYE MİLYONLARCA MAZLUM MİLLETLERİN SÖZCÜSÜ, ÖNCÜSÜ KONUMUNDA"Kurtulmuş, "O eylemin yapıldığı alanın nasıl polis tarafından kontrol altına alınarak koruma altında bu eylemin yaptırtıldığı 8 milyar insanın gözü önünde gerçekleşmiş bir meseledir. Ayrıca, şu soruyu da sormak lazım. Niçin böyle bir eylem, Türkiye Büyükelçiliğinin önünde yapıldı. Cevabı çok açıktır. Çünkü bu adamlar, yabancı düşmanları, İslam düşmanları, Türkiye karşıtları biliyorlar ki, Türkiye öyle bir noktaya geldi, 2 milyarlık İslam aleminin öncüsüdür ve dünyadaki milyarlarca mazlum milletlerin sözcüsü, öncüsü olan bir ülke konumunda. Bu gösterilerin arkasında esas siyasi motivasyonun bu olduğu aşikardır. Bölücü terör örgütüne her vesileyle imkan hazırlayanlar, onların kendi ülkelerinde bir şekilde bu eylemlerinin, bu antidemokratik, bu barbarca eylemleri sürdürmelerini Türkiye'ye ve Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaret ve tehdit dolu eylemlerinin zeminin hazırlanması kabul edilemez. Dolayısıyla bunları şiddetle kınıyoruz. Öyle görünüyor ki, devam edecek bir Türkiye karşıtı eylemin ya da Türkiye karşıtı bir kampanyanın parçası olarak görülüyor. Bunları hiçbir şekilde sineye çekmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye bu inşallah dünyadaki bu İslam karşıtları ve Türkiye düşmanlarının projelerini boşa çıkaracak. Sözü güçlü, gücü etkili bir Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek, barışın, esenliğin adaletin, sağlandığı yeni bir dünya sisteminin kurulmasına öncülük edecek" diye konuştu.
"TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İRTİBATLI ÜLKELERİN NATO'YA GİRMESİN İZİN VERMEYECEK"
Kurtulmuş, "Bir taraftan NATO'ya girmek için Türkiye'nin kapısını çalacaksınız, bir taraftan Türkiye'yle üçlü mutabakatla evet biz bundan sonra teröre mani olacağız diye Türkiye'ye teminat vereceksiniz. Ondan sonra bu terör örgütlerine her türlü alanı açacağınız gibi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na her türlü hakareti de bir şekilde kolaylaştıracak zemini oluşturacaksınız. Sonra da NATO'ya girme hayaliniz devam edecek. Kusura bakmayın, Türkiye sözünün eri olan bir ülkedir. Türkiye boş laf söylemez, blöf yapmaz. Söylediğimiz sözler asla siyaseten zemin kazanmak için yapılan sözler değil. Türkiye hiçbir şekilde terör örgütleriyle irtibatlı olan bu ülkelerin NATO'ya girmesine izin vermeyecek. Müsaade etmeyecek, bunun önünü açmayacaktır" dedi.