KURTULMUŞ: TÜRKİYE'NİN AYAKTA GÜÇLÜ DURMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi'nin düzenlediği 'Türkiye'yi yarınlara taşımak' konulu konferansa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Etrafındaki bütün bölgeler yeni çatışma alanları olan Türkiye'nin, güçlü bir şekilde ayakta durmakla yarınlara hazırlanmaktan başka şansı ve seçeneği yoktur" dedi.

Diyarbakır'da 2 gündür çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'nde 'Türkiye'yi yarınlara taşımak' konulu konferansa katıldı. 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve eski milletvekili Mine Lök Beyaz da yer aldı.

Vekalet savaşları üzerinden coğrafyanın tarumar edilmeye çalışıldığını söyleyen Numan Kurtulmuş, "Hedef nedir? Büyük güçlerin kendi güçlerini en çok noktaya çıkarmaları, ikincisi de ticaret savaşları. Ticaret savaşları, Trump zamanında çok yaygın olarak kullanıldı ama fiilen devam eden bir meseledir ve işte görüyorsunuz, Ukrayna kriziyle birlikte hem yaptırımlarla birlikte bu ticaret savaşı yeni bir şekil alıyor hem de Rusya, 'Nasılsa Avrupa doğal gaza bağımlı' diyerek doğal gaz fiyatlarını alabildiğince yükselterek bu ticaret savaşlarını bir başka şekle dönüştürüyor. Bu coğrafyada, etrafındaki bütün bölgeler yeni çatışma alanları olan Türkiye'nin, güçlü bir şekilde ayakta durmakla yarınlara hazırlanmaktan başka şansı ve seçeneği yoktur" diye konuştu.

'OKLARIMIZI AYNI NOKTAYA ATACAĞIZ'

Her alanda güçlü durmak mecburiyetinde olduklarını dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi: "Eğitimde, sağlıkta, siyasette, ticarette, sanayide, savunma sanayiinde ve bilgi teknolojilerinde çok güçlü olmak zorundayız ama en az bunlar kadar güçlü olabilmek için toplumsal bütünlüğümüzü çok sağlam tutmak zorundayız. Onlar bu ülkenin insanları arasında etnik bakımdan, mezhebi bakımdan farklılıklar mı yaratmaya çalışıyorlar? Biz tam tersini yapacağız. Onlar bölmek, parçalamak istiyorlarsa biz bütünleştireceğiz, birleştireceğiz ve hep beraber aynı medeniyetin çocukları olduğumuz bilinciyle Türkiye'yi daha güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacağız. Onun için Türkiye'ye yarınlara taşımak içinde yüreğinde zerre miktar bu vatana karşı bu ülkeye karşı sevgisi olan, içinde zerre miktar bu ülkenin insanlarına, evlatlarına karşı saygısı olan hepimizin, herkesin en temel görevidir. Ne yapıyor olursak olalım, işimiz ne olursa olsun ister üniversitede, siyasette, ticarette, öğrenci, sporcu, eğitimci, kültür insanı olalım ve iş insanı olalım hepimiz oklarımızı aynı noktaya atacağız. Dünya görüşlerimiz farklı olabilir, siyaset tercihlerimiz de farklı olabilir ama sonuç itibarıyla bu coğrafyada yeniden güçlü bir Türkiye olarak ayakta durmaktan başka şansımız ve seçeneğimiz yoktur. Bunun için hepimiz okları aynı istikamete atayacağız. Hepimiz aynı yöne doğru yöneleceğiz. Fikirlerinizin farklılığını, düşüncelerimizin farklılığını bir zenginlik olarak kabul ederek Türkiye'yi yarınlara çok güçlü şekilde taşıyacağız."