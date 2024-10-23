Kurtulmuş: Teröre Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ tesislerine yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve teröre karşı kararlı bir mücadele sözü verdi.
KURTULMUŞ: TERÖRE KARŞI GÜÇLÜ VE TAVİZSİZ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
TBMM Başkanı Numan Kurtuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehidlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Numan Kurtulmuş Güvenlik Politika Güncel Dünya Terör TUSAŞ
Sıcak Gelişme:
MHP lideri Bahçeli: TUSAŞ'A yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacaktır.