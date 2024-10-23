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Kurtulmuş: Teröre Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Kurtulmuş: Teröre Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ tesislerine yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve teröre karşı kararlı bir mücadele sözü verdi.

KURTULMUŞ: TERÖRE KARŞI GÜÇLÜ VE TAVİZSİZ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

TBMM Başkanı Numan Kurtuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehidlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Numan Kurtulmuş Güvenlik Politika Güncel Dünya Terör TUSAŞ

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