Üye Girişi
Haberler

Kurtulmuş'tan Filistin'e Destek Vurgusu

Kurtulmuş'tan Filistin'e Destek Vurgusu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Cezayir'in Filistin konusundaki ortak tutumlarını vurgulayarak, İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, Cezayir'in İslam dünyası ve bölgede yaşanan meselelere karşı yaklaşımını takdirle karşıladıklarını, özellikle Filistin konusundaki tutumlarının İslam ümmeti bakımından övünç vesilesi olduğunu söyledi.

Türkiye olarak Filistin meselesine başından bu yana büyük destek verdiklerini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye ve Cezayir'in devlet ve milletiyle Filistin konusunda aynı çizgide duran ender ülkeler olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye ve Cezayir'in bu tutumunun sorumlulukları da artırdığını dile getirerek, her platformda İsrail'in saldırganlığına karşı durmak, Filistin meselesine bir çözüm bulabilmek için mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi ve Filistin Meclisinin PAB Genel Kuruluna sunacağı Filistin halkının davasının savunulması ve İsrail'in saldırganlığının durdurulmasıyla ilgili acil gündem maddesi dolayısıyla tebriklerini ve teşekkürlerini dile getiren Kurtulmuş, yarın yapılacak oylamada bu kararın çıkarılması arzusunda olduklarını belirtti.

Kurtulmuş, TBMM'den gelen milletvekillerinin de bu konuda diğer milletvekilleriyle görüşmeler yaptığını ve bu kararın alınması için mücadele verdiğini söyledi.

İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, aynı zamanda İslam dünyasının İsrail'in saldırganlığının durdurulması konusunda ortak bir tutum içerisinde olmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Uluslararası İlişkiler Numan Kurtulmuş Orta Doğu Diplomasi Politika Filistin Türkiye Cezayir Güncel Dünya

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Köfteci Yusuf'a giden kadın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş bulundu mu? 14 Ekim Rojin ile ilgili son gelişmeler... Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 4A, 4B, 4C ne kadar maaş alırım? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih ekranı açıldı mı? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 14 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Emekli maaşı hesaplama! 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.