Kurtulmuş : Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerinde selamet sağlanınca gönüllü şekilde dönecektir

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde 'Daha Adil Bir Dünya İçin Küresel Barışın Tesisi' temasıyla gerçekleşen 3'üncü Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi'nin kapanış törenine katıldı.

"YENİDEN SÖZ SÖYLEME SIRASI İSLAM DÜNYASINA GELMİŞTİR"

AVRUPA GÖÇMEN MESELESİNİN SEBEPLERİNİ TARTIŞMIYOR

ÜLKEMİZDE HİÇBİR ZAMAN YABANCI DÜŞMANLIĞI OLMAMIŞTIR

GÖÇMENLERİN KENDİ ÜLKELERİNE SALİMEN DÖNEBİLMELERİ İÇİN PROJELER YAPILIYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel