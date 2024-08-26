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Kurtulmuş STK'larla Buluştu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması' toplantısına katıldı. Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada güçlü yarınları kurma mücadelesi içinde olunması gerektiğini vurguladı.

KURTULMUŞ STK'LARLA BULUŞTU

Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması' toplantısına katıldı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Kurtulmuş, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti'li Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP'li Mehmet Taytak ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Kurtulmuş, "Biz işimizi çok iyi bileceğiz, bugünkü imkanlarımızı, potansiyelimizi çok iyi değerlendireceğiz ama esas işimiz güçlü yarınları kurabilmekte. Her birimiz daha iyi yapmak, bir taşın üstüne bir taş daha koymak, bir tuğlanın üstüne bir tuğla daha koymak mücadelesi içerisinde olacağız. Çünkü medeniyetimiz ortak olduğu gibi, milletimiz de vatanımız da bayrağımız da sancağımız da ortaktır. ve hepimiz de bu ortaklığın içerisinde birleşerek noktalara doğru hedefimizi büyüteceğiz" dedi.

Kurtulmuş'un konuşması sonrasında tamamlanan toplantıya katılanlarla son bölümde hatıra fotoğrafı çektirildi. Kurtulmuş toplantıdan sonra kentten ayrıldı.

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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