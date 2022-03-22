Kurtulmuş: "Yeniden büyük bir Türkiye sadece bir ideal değil bugün gerçekleştirmek için canımızı ortaya koymak zorunda olduğumuz milli bir hedeftir"
AA - Bayram Akkaya - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde düzenlenen "ÜniAK Gençlik Zirvesi"nde konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde düzenlenen "ÜniAK Gençlik Zirvesi"nde konuştu. (2)