Kurtulmuş: "Yeniden büyük bir Türkiye sadece bir ideal değil bugün gerçekleştirmek için canımızı ortaya koymak zorunda olduğumuz milli bir hedeftir" - Haberler

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Kurtulmuş: "Yeniden büyük bir Türkiye sadece bir ideal değil bugün gerçekleştirmek için canımızı ortaya koymak zorunda olduğumuz milli bir hedeftir"

AA - Bayram Akkaya - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde düzenlenen "ÜniAK Gençlik Zirvesi"nde konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde düzenlenen "ÜniAK Gençlik Zirvesi"nde konuştu. (2)

Kurtulmuş: Yeniden büyük bir Türkiye sadece bir ideal değil bugün gerçekleştirmek için canımızı ortaya koymak zorunda olduğumuz milli bir hedeftir

Kurtulmuş: Yeniden büyük bir Türkiye sadece bir ideal değil bugün gerçekleştirmek için canımızı ortaya koymak zorunda olduğumuz milli bir hedeftir

Kurtulmuş: Yeniden büyük bir Türkiye sadece bir ideal değil bugün gerçekleştirmek için canımızı ortaya koymak zorunda olduğumuz milli bir hedeftir

AA / Bayram Akkaya - Güncel

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