AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bizi bir arada tutan, bu kadar çok işi yapmamızı mümkün kılan siyasetimizin arkasındaki fikri bütünlüğümüzdür"
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TOKAT - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TOKAT - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel