AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bizi bir arada tutan, bu kadar çok işi yapmamızı mümkün kılan siyasetimizin arkasındaki fikri bütünlüğümüzdür" Güncel Haberler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TOKAT - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TOKAT - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Mustafa Çavuş Numan Kurtulmuş AK Parti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Bizi bir arada tutan, bu kadar çok işi yapmamızı mümkün kılan siyasetimizin arkasındaki fikri bütünlüğümüzdür' - Haberler

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