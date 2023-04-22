KURTULMUŞ: PARTİLERE YAPILAN SALDIRILAR TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bahçelievler Belediyesi tarafından Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. 6 Şubat'ta yaşanan depremlere değinen Kurtulmuş, " Buruk bir şekilde bu bayrama girdik. 6 Şubat'ta bütün Türkiye'yi üzüntüye boğan, Maraş eksenli 11 ilimizi içine alan büyük bir afeti, büyük bir yıkıntıyı hep beraber maalesef yaşadık. Hızla yaraların sarılması için mücadele ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde, bu 11 ilimizi kapsayan yeniden yapılanma, yeniden imar programı son derece güzel bir şekilde devam ediyor. Çadır kentlerde ve konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarıyla ilgili ihtiyaçları hemen hemen kalmamıştır. Elbisedir, giyimdir, kuşamdır, sağlık hizmetleridir, eğitim hizmetleridir hepsi verilmeye çalışılıyor. Bir taraftan şehirlerimizi yeniden yapacağız. Sağlam güvenli yerlerde tabiri caizse; sıfırdan bir Hatay, sıfırdan bir Maraş, sıfırdan bir Adıyaman inşa edeceğiz. Diğer taraftan da tarihi eserlerimizi en kısa zamanda onaracağız. Bütün bunları yaparken hep beraber yaptık, hep beraber yapacağız. Ayrımcılık göstermeden; biz, sen, o, bu demeden, hep beraber Türkiye için bir araya geleceğiz. Maalesef son zamanlarda bazı ayrımcılık sözlerin siyaset içerisinde matahmış gibi kullanılmaya başlandığını görüyor ve bundan büyük üzüntü duyuyoruz. AK Parti olarak bizim siyasi geleneğimizde insanların mezheplerinin, meşreplerinin, inanışlarının etkin bir şekilde ayrım vesilesi olarak, ortaya konulmasına asla rıza göstermedik. Birileri ben Sünniyim, ben Aleviyim diye dursun. Biz diyoruz ki biz Türkiye'yiz. Biz kimseyi mezhebi ile meşrebiyle ayırmadan hizmet ederiz" diye konuştu.

"PARTİLERE YAPILAN SALDIRILAR, TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE YAPILMIŞ SALDIRIDIR"

AK Parti'nin seçim irtibat bürolarına son günlerde yapılan saldırılara değinen Kurtulmu, "Biz insanları dinde kardeş olarak görürüz, birilerinin seçim güvenliğini tehdit altında gösterime çabalarını şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Dün akşam bizim seçim irtibat bürosuna saldırıda bulunuldu. Önceki akşam da Adana'da Çukurova binamıza yine aynı şekilde binamızın tabelasına ve camlarına hedef göstererek 14 kurşun atıldı. Dün akşam da 5 tane kurşun atıldı. Bütün bunların arkasındakilerin ne olduğunu ortaya çıkartmak, güvenlik kuvvetlerimizin görevidir. En kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Partilere yapılan saldırılar, atılan kurşunlar sadece bir tek partiye yapılmış saldırı değil, Türkiye'de demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Algı yapmak isteyenler avuçlarını yalayacak. Türkiye'de seçim güvenliği üzerinden, milletin arasında gerginlik oluşturmaya çalışanlar ellerini avuçlarını yalayacaklar" şeklinde konuştu.

- İstanbul