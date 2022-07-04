Son dakika haber... Kurtulmuş,: "Çok zor zamanlardan geçerek büyük fedakarlıkları geride bırakarak yokluklarla,yoksulluklarla kimsesizliklerle mücadele ederek bugünlere... Son dakika haberler: -AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen... -AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuştu AA / Alican Ocak - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Kurtulmuş,: 'Çok zor zamanlardan geçerek büyük fedakarlıkları geride bırakarak yokluklarla,yoksulluklarla kimsesizliklerle mücadele ederek bugünlere... - Haberler

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