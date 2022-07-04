Son dakika haber... Kurtulmuş,: "Çok zor zamanlardan geçerek büyük fedakarlıkları geride bırakarak yokluklarla,yoksulluklarla kimsesizliklerle mücadele ederek bugünlere...
AA - Alican Ocak - Güncel
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Son dakika haberler: -AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen...
-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuştu
AA / Alican Ocak - Güncel