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Son dakika haber... Kurtulmuş,: "Çok zor zamanlardan geçerek büyük fedakarlıkları geride bırakarak yokluklarla,yoksulluklarla kimsesizliklerle mücadele ederek bugünlere...

AA - Alican Ocak - Güncel
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Son dakika haberler: -AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen...

-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuştu

AA / Alican Ocak - Güncel

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