Kurtulmuş: "Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması bir cumhurbaşkanlığı adaylık konuşmasıydı"
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye çıkması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un konuşması TBMM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin grubu adına TBMM Genel Kurulunda konuştu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye çıkması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un konuşması TBMM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin grubu adına TBMM Genel Kurulunda konuştu. (1)
Kaynak: AA / Güncel