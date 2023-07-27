Kurtulmuş: Her alanda güçlü Türkiye'yi hep birlikte kuracağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Geldiğimiz noktada Türkiye sanayisi başlı başına bir başarı öyküsüdür. Bugün geldiğimiz noktayı asla yeterli bulmuyoruz çok daha ileriye gitmeliyiz, çok daha güçlü olmalıyız. Her alanda güçlü bir Türkiye'yi, hep birlikte kuracağız. Türkiye Yüzyılı, teknolojide, sanayide, Ar-Ge'de, özellikle yüksek teknolojilerde, özellikle uluslararası ilişkilerde güçlü bir Türkiye olacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kale 66'ncı Yıl Seramik Bayramı, Kalesinterflex Slab Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Çanakkale'nin 108 yıl önce vermiş olduğu destansı mücadelenin bugünkü Türkiye'nin geldiği noktanın kurucu ruhu olduğunu belirtti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "1915 Çanakkale Köprüsü dahi Çanakkale Destanı üzerinden ne kadar büyük bir başarı öyküsünün ortaya konulduğunun çok açık bir göstergesidir. TOGG arabasının üretimi ile Devrim arabaları arasındaki benzerlikleri ortaya koyduğumuzda TOGG'un önünün açıldığı, milli iradenin güçlü bir şekilde destek verdiği, hükümetin destek verdiği bir ortamda sanayimizin neleri başarabileceğini açıktır. Aynı şekilde savunma sanayinde dün bize top, tüfek bile yaptırmayanların, birkaç tane kurşun dışında hiçbir şeyin yapılmasına müsaade etmeyenlerin aksine bugün savunma sanayi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde önü açıldığında ne büyük başarıların ortaya konulacağını azimli bir şekilde gösterilmiştir" dedi.