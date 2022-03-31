Kurtulmuş: Hayat standartlarını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşadık (3)

DİYARBAKIR (DHA) - BATMAN'DAN DİYARBAKIR'A GEÇTİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Batman'daki programlarının ardından Diyarbakır'a gelerek Bağlar Belediyesi'ni ziyaret etti. Davul zurna eşliğinde Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından karşılanan Kurtulmuş, burada basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Ardından Kayapınar ilçesinde bir otelde partililerle 'Kuruluşundan bugüne vefa buluşması' konulu toplantıya katıldı. Kurtulmuş'a toplantıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve eski milletvekili Mine Lök Beyaz ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya krizinde üstlenmiş olduğu başarılı rolü gördüklerini belirten Kurtulmuş, "Bütün dünya bunu teslim ediyor. Türkiye kamuoyunun yüzde 80'i Cumhurbaşkanımızın bu durumdaki pozisyonunu doğru buluyor. Sağdan soldan muhalefetten bazı aykırı sesler geldi. O zaman soruyu soralım. Madem bizim ortaya koyduğumuz bu performansı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinin Türkiye'nin bu süreçte barışı kolaylaştırıcı rolünü beğenmiyorsunuz. Siz iktidarda olsanız Ukrayna ve Rusya konusunda ne yapacaksınız? Allah muhafaza bunların Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin bugün hallolmuş gibi gördüğümüz meselelerin tamamına ilişkin zihinlerinde ciddi belirsizlikler vardır. Bu anlamda evet milletimiz bir zorluktan geçtiğimizi görüyor. Bizlere de zaman zaman eleştirilerde bulunuyor, şikayette bulunuyor ama inanın ki şikayette bulunan kardeşlerimizin bile hiçbirisi bu işi CHP çözer, bu işi İYİ Parti çözer demiyor. ya da şu parti çözer demiyor. Yine diyor bu sorunlar var da bunu yine çözeceksiniz. Siz çözeceksiniz, çözecekseniz. Bunu Tayyip Erdoğan çözecek diyor. Diyarbakır'da ve bölgede sağlanan bu barış ortamının, bu bölgenin çok daha ileriye gitmesinin, bu huzurun, bu sükunetin, bu selamet ortamının ülkenin ve bölgenin çok daha ileriye gitmesine neden olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah 2023'te Diyarbakır'dan üstün bir zaferle çıkmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, -