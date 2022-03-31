Kurtulmuş: Hayat standartlarını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşadık

Batman'da basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim kanununda yapılan değişiklikle ilgili, "Bugün de kalan 10 madde geçecek. Ümit ediyoruz, Meclis'in kararıyla yeni seçim yasası yürürlüğü girecek. Türkiye kamuoyunun ittifak olduğu sorunlardan birisi 12 Eylül rejimiyle gelmiş olan yüzde 10'luk seçim barajının çok yüksek olduğu, hep bir itiraz ve şikayet konusuydu. Bu anlamda yüzde 10'luk barajın yüzde 7'ye indirilmesi önemli ve olumlu bir adımdır. Daha da indirilebilir miydi? İndirilebilirdi ama sonuç itibarıyla seçim barajının bu noktaya gelmesi bile Türkiye ve demokrasimiz bakımından bir kazanımdır. Ayrıca geçtiğimiz seçimde uygulanan ittifakların ortak seçime girmesiyle birlikte biliyorsunuz şu anda parlamentoda halkın yaklaşık yüzde 95'i temsil ediliyor. Dolayısıyla temsilde adaletin daha iyi sağlanabilmesi, seçim barajının indirilmesiyle mümkün olacaktır. Seçim barajının aşağıya çekilmesi olumlu bir yaklaşımdır. Ayrıca partilerin bundan sonra daha adil bir yarışa girmelerine imkan sağlayacak. İttifakların önü açıktır. İsteyen partiler birbirleriyle ittifak kurabilirler, seçime öyle girebilirler. Yine bu seçim yasasıyla birlikte getirilen demokratik bir kazanım olarak gördüğümüz bir diğer husus ise seçime girmek için parlamentoda grubun aranmaması. Sadece 41 ilde teşkilatlanma olması, seçime girmek bakımından yeterli bir uygulamanın gelecek olmasıdır. Bunu da demokratik bir kazanım olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun arkasında temel niyet şudur; millet kime niçin oy verdiyse o oyun sonuçları gerçekleşmiş olsun" dedi.

'O MASADA RUHU OLAN 7'NCİ BİR PARTİ VAR'

Kurtulmuş, önemli ittifaklardan birisinin de muhalefetin oluşturmuş olduğu 6+1'lik ittifak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Israrla 6+1 dediğimizde ittifak partilerden hayır burada 6 parti var diyorlar. Doğru, masada 6 parti var ama masada ruhu olan 7'nci bir parti var, o da HDP'dir. HDP'nin olmaması düşünülemez. Kendi seçmenlerini ürkütmemek için HDP ile iş birliğini gizli sürdürüyorlar. Bu durumda zaman zaman haklı olarak HDP'nin tepesi atıyor ve itirazları oluyor. Bu 6 ittifaklı partilere zaman zaman ayar verecek sözler söylüyorlar. Ben Meclis'te de kendi kulağımla duydum. 'Bizim oylarımız olmasa bu sıralarda oturamazlar' dediler"