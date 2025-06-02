Kurtulmuş, Dervişoğlu'nu Ziyaret Etti.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Meclis'te ziyaret etti. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te komisyon kurulması çağrısına ilişkin "Bir partinin genel başkanının arzuladığı komisyonun teşekkülüyle alakalı karşı duruşlarımızın gerekçeleri bellidir. Bahçeli'nin ağzından bir şey duymadım bu konuyla ilgili, bir yazılı açıklaması var. Kendileri konuşursa ne demek istediğini, ifadelerindeki şifreler arasından süzeceğim" dedi. Kurtulmuş ise söz konusu komisyonla ilgili siyasi partilerle istişarelerde bulunacacağını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. Numan Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta; Dervişoğlu'na ise İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez ile İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı eşlik etti.

Görüşmenin ardından konuşan Dervişoğlu, Kurtulmuş'a başarılar dileyerek, "Hem Türkiye'nin meselelerini hem önümüzdeki dönem TBMM'nin daha etkin çalışma yöntemlerine kavuşması yolunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Kendisine önümüzdeki Başkanlık seçimler için başarılar diliyorum. Bir tarafımda da İYİ Parti'nin başkan adayı var. Bu yarışın şimdiden aslında sonucu belli gibi görünüyor ama adı üstünde demokratik bir yarıştır ve demokratik yaşamımıza sağlayacağı katkı yönüyle anılacaktır önümüzdeki dönemler için" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise şöyle konuştu:

"Türkiye siyasetinde farklı görüşlerin karşılıklı olarak görüşlerini paylaşması, müzakere ortamının ciddi şekilde canlı tutulmasının Türkiye siyasetine ve demokrasisine yapılacak en büyük katkılardan birisi olduğu kanaatindeyim. Bu çerçevede Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla birlikte kendilerinin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin hem güncel meseleleri üzerinde hem de özellikle bundan sonraki süreçte devam edecek 'Terörsüz Türkiye'nin oluşturulması bağlamında TBMM'de yürütülecek çalışmalar çerçevesinde görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaşma imkanı bulduk. Ben de bu görüşmeyi olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum. TBMM'nin 28. Dönem, ikinci devresi için başkanlık yarışı yarın TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek. Bu alanda da başkanlık süreciyle ilgili görüşlerimizi paylaşma imkanı bulduk. Önümüzdeki dönemde demokratik olgunluk içerisinde Türkiye demokrasisinin kalbi, milli iradenin merkezi olan parlamentonun da en iyi şekilde çalıştırılarak ve yasama kalitesi artırılarak, çalışma düzeni çok daha güçlü bir hale getirilerek yolumuza devam edilmesi konusunda da hemfikir olduğumuzu ifade etmek isterim."

" ' Terörsüz Türkiye'nin yol taşlarının bir terör örgütünün yol göstermesiyle yerleştirilmesi hususuna olan itirazımızı ifade ettim"

Kurtulmuş'un ardından yeniden söz alan Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin tutumlarında değişiklik olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Başkanımın söylediği 'Terörsüz Türkiye' konusuyla ilgili bu zamana kadar ifade ettiğimiz tüm karşı duruşlar bugün de geçerliliğini koruyor. Terörsüz Türkiye'yi bu ülkede yaşayan herkes ister. 'Terörsüz Türkiye'yi istemeyen olmaz ama 'Terörsüz Türkiye'nin yol taşlarının bir terör örgütünün yol göstermesiyle yerleştirilmesi hususuna olan itirazımızı Sayın Meclis Başkanı'mıza ifade ettim. Bu zamana kadar konuyla ilgili devlet katından saydığımız bilgilendirme yapan tek kişidir Sayın Meclis Başkanı'mız. Bu konuda sıhhat derecesi yüksek bilgilere ihtiyacı vardır kamuoyunun. O konuda kamuoyunu bilgilendirme noktasında da duyarlılık sergileneceği kanaatini taşıyorum."

PKK'nın fesih kararıyla beraber MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Meclis'te kurulması beklenen komisyona ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Şu anda hangi komisyonu kast ettiğinizi anlayabilmem mümkün değil çünkü bir taraftan Anayasa Komisyonu'ndan bahsediliyor bir taraftan bir siyasi partinin genel başkanının önerdiği bir komisyon var. Bizim kapımız görüşmeye kapalı bir kapı değildir ama bizim açımızdan sıhhat derecesi yüksek bilgilerle gerçekleşmesi icap eden şeyler var. O sebeple sığ bilgilerle derin yorumlarda bulunmak istemiyorum. Bir partinin genel başkanının arzuladığı komisyonun teşekkülüyle alakalı karşı duruşlarımızın gerekçeleri bellidir. Kamuoyunda bunları paylaşıyoruz ama daha üst düzey temaslarda endişelerimizi de ifade ediyoruz. O konuda sadece şahsımın değil, yetkili kurullarımızın da görüşleri bizler için önemlidir."

Dervişoğlu ayrıca Bahçeli'nin yaptığı komisyon çağrısına ilişkin de "Bahçeli'nin ağzından bir şey duymadım bu konuyla ilgili, bir yazılı açıklaması var. Kendileri konuşursa ne demek istediğini ifadelerindeki şifreler arasından süzeceğim. Şimdilik bir şey demeyeyim" dedi.

"Komisyonun çalışma prensiplerinin ne olması gerektiğiyle ilgili bir istişare sürecimiz olacak"

Kurtulmuş da Meclis'te kurulması beklenen komisyonun hazırlık çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"TBMM'de 'Terörsüz Türkiye'yle ilgili bir komisyon kurulması konusunda -zaten Sayın Genel Başkan da kategorik olarak kapıyı kapatmıyor ama bunun içeriğinin iyi anlaşılması gerektiğini ifade ediyor- takip edeceğimiz usul şudur: Bütün bu ziyaretlerde aslında bunun adımlarını da atıyoruz. Her siyasi partiden nasıl bir komisyon oluşturulmasını istedikleri, bu komisyonun çalışma prensiplerinin ne olması gerektiğiyle ilgili bir istişare sürecimiz olacak. Ondan sonra da ortak olarak geliştirdiğimiz bir mutabakat çerçevesinde zaten üzerine düşen sorumluluğu Meclis'in yerine getirebilmesi için bu prensipler çerçevesinde komisyon çalışmaya devam edecek. Burada da kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi önümüzdeki süreçte tabii ki komisyon marifetiyle gerçekleşecek."