Kurtulmuş: "Başkalarını taklit ederek, başkalarına benzemeye çalışarak bu milletin ayakta durması asla mümkün değildir" - Haberler

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Kurtulmuş: "Başkalarını taklit ederek, başkalarına benzemeye çalışarak bu milletin ayakta durması asla mümkün değildir"

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BATMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi'nde "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferansta konuştu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BATMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi'nde " Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferansta konuştu. (2)

Kurtulmuş: Başkalarını taklit ederek, başkalarına benzemeye çalışarak bu milletin ayakta durması asla mümkün değildir

Kurtulmuş: Başkalarını taklit ederek, başkalarına benzemeye çalışarak bu milletin ayakta durması asla mümkün değildir

Kurtulmuş: Başkalarını taklit ederek, başkalarına benzemeye çalışarak bu milletin ayakta durması asla mümkün değildir

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Batman Üniversitesi, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Güncel, Haberler

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