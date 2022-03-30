Kurtulmuş: "Başkalarını taklit ederek, başkalarına benzemeye çalışarak bu milletin ayakta durması asla mümkün değildir"
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BATMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi'nde "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferansta konuştu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BATMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi'nde " Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferansta konuştu. (2)