Kurtulmuş: "Artık 6+1'lik masanın aday tespit etmekten kaçma vakti kalmamıştır"
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları TOKAT - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nda "Basın Buluşması" etkinliğinde konuştu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları TOKAT - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nda "Basın Buluşması" etkinliğinde konuştu. (4)
Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel