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Kurtulmuş: "Artık 6+1'lik masanın aday tespit etmekten kaçma vakti kalmamıştır"

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları TOKAT - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nda "Basın Buluşması" etkinliğinde konuştu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları TOKAT - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nda "Basın Buluşması" etkinliğinde konuştu. (4)

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Numan Kurtulmuş AK Parti Tokat Güncel Haberler

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