Kurtlar Koyun Ağılına Saldırdı: 25 Koyun Telef Oldu

Kurtlar Koyun Ağılına Saldırdı: 25 Koyun Telef Oldu
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kurtların saldırdığı bir ağılda 25 koyun ölüm derecesinde yaralandı. Ağılda bulunan 43 koyundan sadece 18'i sağ salim kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Küçükköy'de kurtların saldırdığı ağıldaki 25 koyun öldü.

Domaniç ilçesine bağlı Küçükköy'de Abbas Kaptan'a ait ağıla giren kurtlar koyunlara saldırdı. Ağıldaki 43 koyundan 25'i öldü. Sabah hayvanları kontrol etmek için ağıla girdiklerinde kötü bir manzarayla karşılaştıklarını ifade eden Abbas Kaptan, "Sabah 4-5 civarı kurtlar ağıla girmiş. Kimisinin boynu parçalanmış, kimisini bacağından ısırmış. Bazılarını da parçalayarak yemişler. Büyük ihtimalle bir değil, iki üç kurt vardı. İzlerini takip ettim, uzaklaşmışlar. Toplam 43 koyunum vardı, 25 tanesi telef oldu. Sağlam kalanlar çok az. Yaralıların da iyileşeceği belli değil. Bu koyunlar damızlık, bazıları da kurbanlık olacak yaştaydı. Maddi zararım 250 bin lirayı bulur" dedi. İhbar üzerine gelen Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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