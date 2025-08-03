Kurtdağı Yayla Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde 22 yıldır düzenlenen Kurtdağı Yayla Şenliği, ulusal ve yöresel sanatçıların katılımıyla gerçekleştirildi. Dernek başkanı İlyas Lemahmutoğlu, şenliğin birlik, beraberlik ve dostluk temalarını ön plana çıkardığını belirtti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Kurtdağı Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

Kurtdağı Yayla Şenlikleri Kültür ve Dayanışma Derneğince organize edilen şenlikte konuşan dernek başkanı İlyas Lemahmutoğlu, şenliğin 22 yıldır yapıldığını söyledi.

Şenliğe katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Lemahmutoğlu, "Ulusal ve yöresel sanatçılarımızın sahne aldığı şenlikte Karadeniz müziğinin önemli seslerini Çaykaralı halkımız ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Birlik, beraberlik, dostluk ve kaynaşmanın öne çıktığı şenlikte halkımızı, insanlarımızın kaynaşmalarını ve birbirleri ile kucaklaşmalarını görmek bizleri fazlası ile mutlu etmiştir." diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu şenlikte, vatandaşlar yöresel şarkılar eşliğinde horon oynadı.

Festivale, Çaykara Kaymakam Vekili Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da katıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
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