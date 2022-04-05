Kürtçe'nin 3 lehçesinde Kur'an-ı Kerim mealinin yer aldığı mobil uygulama geliştirildi

BATMAN (AA) - Kürtçe'nin Kurmanci, Sorani ve Zazaki lehçelerinde Kur'an-ı Kerim meali mobil uygulaması geliştirildi.

Batman'da ikamet eden bir grup arkadaş, geçen yıl Kürtçe meal seslendiren mobil uygulama için çalışmalara başladı.

Kürtçe'nin Kurmanci lehçesinde "Qurana Kurdi" isimli mobil uygulama hazırlayan grup, bu yıl Zazaki ve Sorani lehçelerini de uygulamaya ekledi.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Roni Bedirhan, Zazaki lehçesinde yeni bir meal yazdırdıklarını ve seslendirmesini yaptıklarını belirterek, "Sorani lehçesinde ise daha önce yapılmış bir çalışma vardı. Bunu uygulamamıza entegre ettik." dedi.

Uygulamalarında Kürtçe atasözleri ve çocuk isimleri bölümlerinin de bulunduğunu ifade eden Bedirhan, "Bir de isteyen paylaşmak istediği bir ayetin Kürtçe mealini hazır görsel şablonlara uygulayarak dilediği sosyal medya mecrasında paylaşabiliyor." diye konuştu.