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kurtarma köpeği, canlı olduğu düşünülen bir vatandaşımızın yerini tespit etti

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kurtarma köpeği, canlı olduğu düşünülen bir vatandaşımızın yerini tespit etti

kurtarma köpeği, canlı olduğu düşünülen bir vatandaşımızın yerini tespit ettiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki bir enkazda arama- kurtarma köpeğinin, canlı olduğu düşünülen bir vatandaşın yerini tespit ettiğini duyurdu.

kurtarma köpeği, canlı olduğu düşünülen bir vatandaşımızın yerini tespit etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki bir enkazda arama- kurtarma köpeğinin, canlı olduğu düşünülen bir vatandaşın yerini tespit ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Arama- kurtarma köpeklerimiz, enkazlarda görev yapmaya devam ediyor. 4'üncü Komando Tugay Komutanlığımızın arama köpeği de Kahramanmaraş'taki bir enkazda canlı olduğu düşünülen bir vatandaşımızın yerini tespit etti. Türkiye Tek Yürek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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