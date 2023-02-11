kurtarma köpeği, canlı olduğu düşünülen bir vatandaşımızın yerini tespit ettiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki bir enkazda arama- kurtarma köpeğinin, canlı olduğu düşünülen bir vatandaşın yerini tespit ettiğini duyurdu.

kurtarma köpeği, canlı olduğu düşünülen bir vatandaşımızın yerini tespit etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki bir enkazda arama- kurtarma köpeğinin, canlı olduğu düşünülen bir vatandaşın yerini tespit ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Arama- kurtarma köpeklerimiz, enkazlarda görev yapmaya devam ediyor. 4'üncü Komando Tugay Komutanlığımızın arama köpeği de Kahramanmaraş'taki bir enkazda canlı olduğu düşünülen bir vatandaşımızın yerini tespit etti. Türkiye Tek Yürek" denildi.