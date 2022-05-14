Kurtarma Ekipleri, Yunnan Doğa Koruma Alanında Kaybolan 13 Kişiden 7'sini Buldu - Haberler

KUNMİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki yerel yetkililer tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin bir doğa koruma alanında kaybolan 13 kişilik bir gruptan yedi kişiyi bulduğu belirtildi. Yunnan'a bağlı Yangbi İlçesindeki yetkililere göre, 13 kişilik grup, yerel yetkililere haber vermeden, bir kontrol noktasının çevresinden geçerek Cangshan Dağı'na girdikten sonra dağda kayboldu. Kaybolanları aramak için 200'den fazla kişiden oluşan kurtarma ekibi dağa gönderildi. Bulunan kişilerin durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Xinhua / Güncel