Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı - Haberler

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Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı

AA - Güncel
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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı Donbas bölgesinde bulunan Donetsk'te bombardımanın ardından yıkılan binanın enkazından yavru bir köpek saatler sonra sağ çıkarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı Donbas bölgesinde bulunan Donetsk'te bombardımanın ardından yıkılan binanın enkazından yavru bir köpek saatler sonra sağ çıkarıldı. Büyük bölümü yıkılan evin enkazdan mucize eseri sağ kurtulan 77 yaşındaki Donetsk sakini, molozlar arasından köpeğinin sesinin gelmesi üzerine kurtarma ekiplerine haber verdi. Ukraynalı kurtarma ekibi, titiz bir çalışma sonucunda yıkıntılar arasında sıkışan köpeği çıkararak yaşlı adama teslim etti.

Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı

Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı

Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı

AA / Güncel

Ukrayna, Donbas, Köpek, Rusya, Güncel, Haberler

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