Kurtarma çalışmasında ayağı kırılan AFAD gönüllüsü, kriz masasında devam ediyor

DİYARBAKIR'a deprem sonrası Sakarya'dan AFAD gönüllüsü olarak gelen Alev Taş (43), arama- kurtarma çalışmaları sırasında ayağını kırdı. Alçılı ayağıyla AFAD kriz masasında çalışmaları yürüten Taş, "Benim 5'inci depremim, Sakarya Gölcük'te ve Düzce'de de bulunduğum için az çok ne yapılması gerektiğini biliyorum. Her yeri koordine edip planlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da 6 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi'ndeki 8 katlı apartmandaki arama-kurtarma çalışmalarına Sakarya'dan AFAD gönüllüsü olarak katılan Alev Taş, ilk günkü çalışmalarda ayağını kırdı. Ayağı alçıya alınan Alev Taş, çalışmalarını kriz masasında, ekipleri yönlendirerek sürdürüyor.Daha önce de 4 deprem bölgesinde çalışmalara katıldığını ifade eden Alev Taş (43), "Deprem olduğundan bu yana enkazda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim 5'inci depremim, daha önce birçok depremde, Sakarya Gölcük'te ve Düzce'de de bulunduğum için az çok ne yapılması gerektiğini biliyorum. Her yeri koordine edip planlamaya çalışıyoruz. AFAD'ın kriz masasındayım. AFAD'ın personeline yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlara ve vatandaşlara teşekkür ederim. Bana çok yardım ediyorlar. Eksiğimiz yok, her şey tamam burada. Diğer illere göre de Diyarbakır şu an iyi. Ayağım alçıda ancak yapmam gereken bir şeyler var. Oturduğum yerde de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Özellikle vatandaşların bu konularla ilgili olarak eğitim almalarını istiyorum. Bizim gibi eğitimli olsalardı belki daha farklı olurdu. Bazıları camdan atlamış bazıları da korkmuş. Bu binada da asansöre binip inenler ya da asansör boşluğundan düşenler gibi problemler var" dedi.