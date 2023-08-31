Kurtarıcı vincin aküsünü böyle çaldılar

Çaldıkları aküyü önce kucaklayıp sonra sürükleyerek götürdüler

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde güpegündüz demeden bir vincin aküsünü çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay Safranbolu Sanayi Sitesinde meydana geldi. Hasan Büyükcesur'a ait kurtarıcı olarak kullanılan vincin aküsü kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından çalındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde şahıslardan biri çevreyi gözetlerken diğerinin de aküyü çaldığı görülüyor. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Oto çalışanlarından Bayram Başdemir, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Salı günü müşterimizin birinden telefon geldi. Aracımızı çalıştırdık müşteriye gitmek üzere. Sanayinin çıkışına kadar gittik. Daha sonra aracı yarın çekilmesi noktasında müşteri bize talepte bulundu. Tekrar arabayı biz geriye getirdik. Arabayı aynı göründüğü şekilde şuraya park ettik. Akşam üzerine doğru arabayı tekrar çalıştırmaya gelmiştik buraya. Bir iş çıkmıştı. Marşa bastığımızda araçta elektrik olmadığını fark ettik" dedi.

Arabanın kasasında takviye amacıyla kullandıkları akünün çalındığını gördüklerini ifade eden Başdemir, "Daha sonradan komşumuz oto pehlivan yedek parçacının kamerasına başvurduk. Fakat o gün monitörü olmadığından görüntüleri alamadık. Monitörü olmadığından dolayı. Daha sonra hemen durumu 155'e bildirdik. Emniyet güçlerimiz geldi. Olay yerinde incelemeler yaptı" diye konuştu.

Başdemir, 1 gün sonra izledikleri güvenlik kamerasında hırsızlardan birinin aküyü önce kucağında ardından sürükleyerek götürdüklerini gördüklerini anlattı.