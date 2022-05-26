Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3) - Haberler

DENİZALTIYA ACİL DESTEK YAŞAM PAKETİ ULAŞTIRILDI

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran 2022 Tatbikatı' basın safhasının ikinci bölümünde denizaltı dalgıçlarla acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların ilk olarak yerleri sonar cihazlarıyla tespit edildi. Ardından uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) daldırılıp, bulunan cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı. Su yüzeyinden 32 metre aşağıda bulunan denizaltıdaki personele, bin metre uzaktan kumandalı su altı aracı TCB Istakoz-2 (ROV) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Hemen ardından kıyafetlerini giyen dalgıçlar, denizaltı yanına indi. Dalgıçların, denizaltı temiz hava akışı sağlanması için imla egzoz hortumları bağlayıp sonra yeniden 'TCG Alemdar' gemisine çıkmasıyla birlikte tatbikat senaryosunun hem sabah hem de öğleden sonraki bölümleri başarıyla tamamlandı. Kurtaran 2022 Tatbikatı yarın sona erecek.