Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (2) - Haberler

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Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (2)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (2)

KAZAZEDELER KURTARILDITürk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran 2022 Tatbikatı'nın basın safhasının ilk bölümü gerçekleştirildi.

KAZAZEDELER KURTARILDI

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran 2022 Tatbikatı'nın basın safhasının ilk bölümü gerçekleştirildi. Senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltında mahsur kalan kazazedelerin serbest çıkışı için çalışma yapıldı. İlk olarak 'TCG Alemdar' gemisinden, uzaktan kumandalı su aracıyla (ROV) denizaltının yeri tespit edildi. 32 metre derinlikteki personel serbest çıkış faaliyetini gerçekleştirdikten sonra kurtarma ekibi tarafından bota alınıp, 'TCG Alemdar'a intikal ettirildi. Kazazedeler, sağlık durumlarına göre yüzer hastaneye dönüştürülen 'TCG Alemdar' gemisindeki basınç odası, ameliyathane ve ara yoğun bakım odasına alındı. Burada uzman ekipler, kazazedelere gerekli müdahaleleri yaptı. Sağlık durumu ağır olan kazazedelerden 1'i, geminin güvertesine indirilen helikopterle tam teşekküllü hastaneye götürüldü.

Tolga TAHÇI/ MUĞLA,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türk, Güncel, Haberler

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