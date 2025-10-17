Kurtalanlı Esnaf, Gazze İçin Kazancını Bağışlayacak
Siirt'in Kurtalan ilçesinde esnaf Emin Başkıran, Gazze'deki mağdurlara destek olmak amacıyla bir günlük tüm kazancını bağışlayacağını açıkladı. Başkıran, diğer esnafların da duyarlı olmalarını ve yardıma çağırdı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir esnaf, bir günlük kazancını Gazze için bağışlayacağını bildirdi.
???????Kurtalan'da esnaf Emin Başkıran, farkındalık oluşturmak ve bölgedeki mağdur halka destek vermek istediğini belirtti.
"Bütün Müslüman esnaf kardeşlerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz. İsrail'in bütün dünyanın gözü önünde yaptığı bu zulme karşı, herkesin elinden geldiğince yardımcı olmasını istiyoruz. Esnaf olarak sessiz kalmamalıyız." diyen Başkıran, gün boyunca elde edeceği tüm geliri yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye göndereceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel