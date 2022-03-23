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Kurtalan Kaymakamı Tekin, Kariyer Günleri programına katıldı

AA - Abdurrahman Binay - Güncel
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Kurtalan Kaymakamı Tekin, Kariyer Günleri programına katıldı

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, Kurtalan Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Kariyer Günleri programına katıldı.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, Kurtalan Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Kariyer Günleri programına katıldı.

Kaymakam Tekin, öğrencilerin kariyer hayatlarına yön vermeleri, iş dünyası ile tanışmaları ve farklı meslek grupları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla Kurtalan Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Kariyer Günleri programına katılarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere kaymakamlık mesleğini anlatan Tekin, mülki idare amirlerinin yetki, görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgi verdi.

Tekin, öğrencilerin kendilerine bir hedef belirleyerek, çalışmalarını yapmaları gerektiğini kaydetti.

AA / Abdurrahman Binay - Güncel

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