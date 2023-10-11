Kurtalan karayolunda TIR'la çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolu Aktaş köyü mevkisinde meydana geldi. Velit Ç. (33) idaresindeki 24 GJV 327 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'a çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Velit Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Velit Ç., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)