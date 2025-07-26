Kurtalan Ekspresi Jandarma Güvenlik Noktasına Resmedildi

Kurtalan Ekspresi Jandarma Güvenlik Noktasına Resmedildi
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Siirt'in Kurtalan ilçesindeki jandarma güvenlik noktasında Kurtalan Ekspresi'nin resmi çizildi. Proje, hem güvenlik hem de ilçenin kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlıyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki jandarma güvenlik noktasına Kurtalan Ekspresi'nin resmi çizildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik ve asayiş hizmetlerinin yanı sıra ilçelerin tanıtımına da katkı sağlayacak projeler geliştiriyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen projeyle "Kurtalan Ekspresi" teması, güvenlik noktalarına yansıtılarak hem estetik bir görünüm kazandırıldı hem de ilçenin kültürel değerlerine dikkat çekildi.

Jandarma ekipleri, halkla bütünleşen hizmet anlayışıyla sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp, bölgenin sosyal ve kültürel dokusuna da katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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