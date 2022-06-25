Kurtalan'da yeni açılacak tekstil fabrikasına işçi alımı başladı Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde açılacak tekstil fabrikası için personel alımına başlandı. Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde açılacak tekstil fabrikası için personel alımına başlandı. Kayabağlar Belediyesi öncülüğünde açılacak tekstil fabrikası için 300 personel alınacak. Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven, tekstil fabrikasında çalışmak isteyenlerin Kayabağlar Belediyesine başvurularını yapabileceklerini söyledi. İlçede tekstilkent çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Seven, "300 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası bitme aşamasına gelip en kısa zamanda faaliyete alınacaktır. Tekstil işinde çalışmak isteyen herkesin evraklarını hazırlayıp belediyemize başvurabilir." dedi. AA / Abdurrahman Binay - Güncel Güncel Haberler

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