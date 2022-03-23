Kurtalan'da üniversite öğrencilerine destek

Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belediyesi, beldede ikamet eden üniversite öğrencilerine destek verileceğini bildirdi.

Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven, yarının mimarı olacak gençlere desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

"Eğitimli ve çalışkan gençlerimizi, azim dolu mücadeleyle parlak bir gelecek beklediğinden eminim. Bu amaç doğrultusunda yarınımızın mimarı olacak değerli gençlerimize destek olmak için bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız." ifadelerini kullanan Seven, belediye başvuracak gençlere katkı sunacaklarını kaydetti.

Seven, başvuruların 10 Nisan'a kadar devam edeceğini aktardı.