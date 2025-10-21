Kurtalan'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü bilinmeyen 06 DAT 878 plakalı otomobil devrildi. İki kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DAT 878 plakalı otomobil, Kurtalan-Beşiri kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel