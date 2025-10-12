Kurtalan'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü N.E. ve 20 yaşındaki yolcu A.E. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
N.E'nin (19) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Kayabağlar beldesine bağlı Çeşme Mahallesi'nin Uluköy köyü yolunda devrildi.
Kazada, sürücü ile motosikletteki A.E. (20) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel