Kurtalan'da kurumlar arası futbol turnuvası başladı - Haberler

Kurtalan'da kurumlar arası futbol turnuvası başladı ?? Kurtalan ilçesinde kurumlar arası futbol turnuvası başladı. ?? Kurtalan ilçesinde kurumlar arası futbol turnuvası başladı. Kurtalan Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası açılış maçıyla başladı. Kurtalan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adil Taşkıran, Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Turnuvaya katılan tüm sporculara kitap hediye edildiğini aktaran Taşkıran, "Turnuva düzenleyerek kurumların kaynaşmasını amaçladık. 22 takımın katıldığı turnuva haziran ayı boyunca devam edecek. Turnuvamıza katılım sağlayan tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi. AA / Abdurrahman Binay - Güncel Halk Eğitimi Merkezi Futbol Güncel Haberler

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