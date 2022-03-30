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Kurtalan'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

AA - Abdurrahman Binay - Güncel
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Kurtalan'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Kurtalan ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kurtalan ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, öğrencilerle kitap okudu.

Öğrencilerle sohbet eden Tekin, kitap okumanın önemine değindi.

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cafer Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Abdurrahman Binay - Güncel

15 Temmuz, Hisarcık, Kurtalan, Kitap, Güncel, Haberler

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