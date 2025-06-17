Kurtalan'da ekin yangını kontrol altına alındı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde biçerdöverden çıktığı belirtilen kıvılcımlar ekili arazinin yanmasına neden oldu.

İlçenin Çayırlı köyünde biçerdöverden çıkan kıvılcım ekinleri tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, çevre köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekinlere zarar veren yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.