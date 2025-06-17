Kurtalan'da Ekin Yangını Kontrol Altına Alındı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, çevre köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kurtalan'da ekin yangını kontrol altına alındı
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde biçerdöverden çıktığı belirtilen kıvılcımlar ekili arazinin yanmasına neden oldu.
İlçenin Çayırlı köyünde biçerdöverden çıkan kıvılcım ekinleri tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, çevre köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekinlere zarar veren yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel