Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurtalan'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

Güncel Haberler

Kurtalan'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

Kurtalan ilçesinde Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ve İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi depremzede ailelere destek için kermes düzenledi.

Kurtalan ilçesinde Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ve İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi depremzede ailelere destek için kermes düzenledi.

Kurtalan'da "İki Köprü-Bir Yuva" sloganıyla geliriyle depremzedelere konteyner alınmaması amacıyla bir düğün salonunda düzenlenen kermeste velilerin evlerinde hazırladıkları ürünler satışa sunuldu.

Okul aile birliği başkanı Mehmet Emin Altunç, İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesinin de katkı sunduğu kermesi depremzede ailelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için düzenlediklerini belirterek, kermese yoğun katılım sağlayan öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Altunç, "Yaralarımızı birlikte saracağız. Hep birlikte ayağa kalkacağız inşallah." dedi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kurtalan Siirt İHH Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title