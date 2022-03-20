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Kurtalan'da çift diz kapağı ameliyatı yapıldı

AA - Abdurrahman Binay - Güncel
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Kurtalan'da çift diz kapağı ameliyatı yapıldı

Kurtalan Devlet Hastanesinde diz kapağı ameliyatı gerçekleştirildi.

Kurtalan Devlet Hastanesinde diz kapağı ameliyatı gerçekleştirildi.

Kurtalan Devlet Hastanesine diz ağrısı şikayetiyle başvuran 65 yaşındaki Sariye Özlük, yapılan çift diz kapağı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

İlçede ilk kez çift diz kapağı ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten Op. Dr. Recep Taşkin, hastanın kilosu ve çeşitli hastalıkları nedeniyle bugüne kadar ameliyat olamadığını söyledi.

Hastanın ameliyatının ardından fizik tedaviyle desteklenerek kolayca yürüyebileceğini aktaran Taşkın, "Hasta ağrıları nedeniyle yürümekte zorluk çekiyordu. Çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurmasına rağmen kilosu ve bazı hastalıkları nedeniyle bugüne kadar ameliyat olamamış. Ameliyatı yaptık. Fizik tedavisinin ardından yürümeye başlayacak." dedi.

Özlük de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatarak, sağlık ekibine teşekkür etti.

AA / Abdurrahman Binay - Güncel

Ameliyat, Güncel, Haberler

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