Kurtalan'da Apartman Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve vatandaşlar tahliye edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir binanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle dairede mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye aracıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
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