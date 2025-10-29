Kurtalan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve öğrencilerin gösterileriyle dolu bir program gerçekleştirildi.
İlçe Stadında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Samet Serin'in, Cumhuriyet'in anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı İzzet İzci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlyas Ertuğrul İnan, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Çamlıbel, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Program, geçit töreniyle sona erdi.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel