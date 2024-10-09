Kurtalan Belediye Eş Başkanı ve Diğer Şüpheliler Serbest Bırakıldı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye eş başkanı Sadiye Aktin ve diğer şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kurtalan Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin ile DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheliden 4'ü, ilçe emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Akif ÖZALP/ SİİRT,