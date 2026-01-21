Pyd Ateşkesten Önce Yardım Talebiyle İsrailli Yetkililerle Temas Kurulduğunu Doğruladı

(ANKARA) - Suriye'nin kuzeydoğusundaki siyasi yapılanmanın önde gelen isimlerinden İlham Ahmed, Haseke'de varılan ateşkesten önce, Suriye hükümet güçlerinin kuzeydoğudaki ilerleyişi sürerken, Kürt yetkililerin İsrailli yetkililerle temas kurduğunu doğruladı.

Ahmed, İsrail merkezli i24NEWS'e yaptığı açıklamada, PYD temsilcilerinin İsrail hükümetinden bazı aracılarla görüştüğünü belirterek, Kürtlerin halkı koruyabilmek için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ahmed'in açıklaması, Haseke'de ilan edilen ateşkesten önce geldi. Ahmed, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümetinden görüştüğümüz birkaç aracı var, onlarla da konuştuk. Bu çatışmanın bitmesi ve halkımızı koruyabilmek adına Kürtlerin bugün büyük bir uluslararası desteğe ihtiyacı var ve her kim buna yardım edebiliyorsa, etsin."