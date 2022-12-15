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Kurt sürüsünün yılkı atını parçalayarak yediği anlar kamerada

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Kurt sürüsünün yılkı atını parçalayarak yediği anlar kamerada Doğadaki ekosistem böyle kayıt altına alındı Afyonkarahisar'da 8 üyeli kurt sürüsünün telef olan bir yılkı atının leşiyle beslendiği anlar kameralara yansıdı.

Kurt sürüsünün yılkı atını parçalayarak yediği anlar kamerada

Doğadaki ekosistem böyle kayıt altına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 8 üyeli kurt sürüsünün telef olan bir yılkı atının leşiyle beslendiği anlar kameralara yansıdı. Hayvan belgesellerini aratmayan görüntülerde kurt sürüsünün leşi parçalayarak yemeleri ise adeta doğadaki ekosistemi gözler önüne serdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sandıklı Şube Şefliği çalışanları kurt sürüsünün beslendiği anları saniye saniye kayıt altına aldı. Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda çekilen görüntülerde 8 üyeden oluşan kurt sürüsünün telef olan yılkı atını parçalayarak yedikleri gözlendi. Görüntülerde sürünün bir taraftan beslenirken, diğer taraftan ise tedbiri elden bırakmadıkları ve sürekli çevrelerini gözlemeleri dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, ortaya çıkan görüntüler ise geniş bütçeler ile çekilen hayvan belgesellerini aratmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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