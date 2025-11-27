Haberler

Kurt Sürüsü, Sungurlu'da 30 Küçükbaş Hayvana ve 1 Köpeğe Saldırdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kurt sürüsü, 300 küçükbaş hayvandan oluşan sürüye saldırdı. Saldırı sonucunda 30 hayvan ve 1 köpek yaşamını yitirirken, 10 küçükbaş hayvan yaralandı ve tedavi için veteriner kliniğine götürüldü.

Güvendik köyü kırsalında Nuri Yazgı, Hüseyin Batak ve Recep Yanız'a ait 300 küçükbaş hayvandan oluşan sürüye, öğle saatlerinde kurt sürüsü saldırdı.

Çobanın ihbarı üzerine bölgeye belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan kontrolde, 30 küçükbaş hayvan ile 1 köpeğin öldüğü, 10 küçükbaş hayvanın da yaralandığı belirlendi.

Yaralı küçükbaş hayvanlar, tedavi edilmek üzere ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü.

Sürüdeki diğer küçükbaş hayvanlar ise köydeki ağıla taşındı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
