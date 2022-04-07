Kurt sürüsü böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Güncel
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Kurt sürüsü böyle görüntülendi Elazığ'ın Maden ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi.
ELAZIĞ (İHA) - Kurt sürüsü böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Elazığ'ın Maden ilçesinde 6 kurdun, Maden Çayı'na inerek su ihtiyaçlarını giderdiği anlar bir vatandaşın tarafından cep telefonuna kamerası ile görüntülendi. Su içen kurtlar, vatandaşları görünce kaçarak gözden kayboldu.