ELAZIĞ (İHA) - Kurt sürüsü böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde 6 kurdun, Maden Çayı'na inerek su ihtiyaçlarını giderdiği anlar bir vatandaşın tarafından cep telefonuna kamerası ile görüntülendi. Su içen kurtlar, vatandaşları görünce kaçarak gözden kayboldu.