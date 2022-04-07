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Kurt sürüsü böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Güncel
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Kurt sürüsü böyle görüntülendi Elazığ'ın Maden ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi.

ELAZIĞ (İHA) - Kurt sürüsü böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde 6 kurdun, Maden Çayı'na inerek su ihtiyaçlarını giderdiği anlar bir vatandaşın tarafından cep telefonuna kamerası ile görüntülendi. Su içen kurtlar, vatandaşları görünce kaçarak gözden kayboldu.

Kurt sürüsü böyle görüntülendi

Kurt sürüsü böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Elazığ, su, Güncel, Haberler

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